Политолог Брутер заявил, что США давно ведут работу по ухудшению отношений Индии и ОАЭ с Россией

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18 апреля 2022, 11:04

сенат США, pixabay.com

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил информацию о том, что американские сенаторы посетят пять стран, чтобы заручиться большей поддержкой для Киева.

Владимир Брутер уточнил, что Соединенные Штаты Америки давно ведут тщательную работу в Индии и ОАЭ по ухудшению их отношений с РФ, однако, несмотря на действия Вашингтона, "изолировать" вышеуказанные страны от России не удастся.

Политолог в беседе с RT уточнил, что Индия и ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной. Более того, по словам эксперта, именно работа с Москвой делает ситуацию в данных странах успешной с точки зрения экономики.