Американские сенаторы посетят пять стран, чтобы убедить их «изолировать» Россию

Аргументы Недели → Политика 13+

18 апреля 2022, 08:39

сенат США, pixabay.com

Делегация, состоящая из американских сенаторов, отправится в пять стран, чтобы убедить власти государств осудить происходящее на Украине и "изолировать" Российскую Федерацию. Об этом заявили журналисты.

Согласно информации представителей СМИ, четыре сенатора и член палаты представителей Соединенных Штатов Америки в ближайшие девять дней посетят Польшу, Индию, Германию, Непал и ОАЭ.

Как сообщает RT, руководители вышеуказанных стран "не в достаточной степени поддерживают" попытки Запада добиться "изоляции" России.