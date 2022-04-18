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Американские сенаторы посетят пять стран, чтобы убедить их «изолировать» Россию

, 08:39

Американские сенаторы посетят пять стран, чтобы убедить их «изолировать» Россию
сенат США, pixabay.com

Делегация, состоящая из американских сенаторов, отправится в пять стран, чтобы убедить власти государств осудить происходящее на Украине и "изолировать" Российскую Федерацию. Об этом заявили журналисты.

Согласно информации представителей СМИ, четыре сенатора и член палаты представителей Соединенных Штатов Америки в ближайшие девять дней посетят Польшу, Индию, Германию, Непал и ОАЭ.

Как сообщает RT, руководители вышеуказанных стран "не в достаточной степени поддерживают" попытки Запада добиться "изоляции" России.

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