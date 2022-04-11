Сенатор Косачев заявил, что партнерские связи РФ слишком широки, чтобы говорить об изоляции страны

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в понедельник, 11 апреля, что Россия выстраивает отношения со многими партнерами, вследствие чего не приходится говорить об изоляции страны.
Константин Косачев уточнил, что спектр стран для выстраивания партнерских связей с Россией является достаточно широким. Уже сейчас, по словам сенатора, появляются новые цепочки поставок и их финансирования, развиваются новые валютные схемы, партнерства и интеграционные форматы.
Косачев также допустил, что в будущем вместо тотальной глобализации возникнет большая регионализация связей.