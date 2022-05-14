Герпетолог Владимир Черлин предупредил, что змей можно встретить в любом регионе России

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14 мая 2022, 08:29

фото: pixabay.com

Герпетолог, доктор биологических наук Владимир Черлин предупредил, что змей можно встретить в любом регионе России. В Дубне Московской области врачи спасли подростка, которого укусила гадюка. 14-летний мальчик во время прогулки по дамбе поднял камень и неожиданно почувствовал резкую боль в руке.

Герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT рассказал, как нужно себя вести при встрече со змеями в лесу или на даче.

По словам специалиста, большинство змей, которые встречаются в нашей стране, неядовитые - это ужи или полозы разных цветов. Черлин уточнил, что ядовитые в нашей зоне только гадюки, а на юге, в Дагестане, появляется гюрза — это крупная ядовитая змея.

Герпетолог объяснил, что из всех змей, которые живут на территории России, практически нет таких агрессивных, которые, увидев человека, пытаются его укусить. В 99 процентах случаев змея попытается уползти или затаиться. Тогда необходимо сделать шаг в сторону и продолжить свой путь.

В основном нападение змеи — это спровоцированное нападение. Но бывают ситуации при сборе грибов или ягод: человек не заметил, наступил на неё или, схватив гриб, схватил рукой змею, которая за ним лежала. Специалист посоветовал надевать в лес сапоги либо плотные ботинки, так как у змей, которые живут в нашей зоне, зубки маленькие, они такую обувь не прокусят.