В Санкт-Петербурге до 15 июня продлили ограничения по COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2022, 19:40 Источник: Telegram

Санкт-Петербург, pixabay.com

Ограничения по коронавирусу нового типа, которые в настоящий момент действуют в Санкт-Петербурге, продлеваются до 15 июня. Отмечается, что масочный режим в городе может быть отменен раньше.

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга уточнили, что действие всех ограничений, которые не были отменены ранее, будет продлено до 15 июня 2022 года.

Ранее глава Северной столицы Александр Беглов направил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с просьбой отменить в городе масочный режим. Если будет дан положительный ответ, требование об использовании данных средств защиты упразднят.