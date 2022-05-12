Вирусолог Волчков выразил мнение, что вспышки COVID-19 летом в России не будет

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12 мая 2022, 12:37 Источник: Общественная служба новостей

COVID-19, pixabay.com

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал в рамках разговора с журналистами в четверг, 12 мая, грозит ли России волна коронавируса нового типа летом текущего года.

Павел Волчков отметил, что в настоящий момент не так много россиян куда-то уехали, поскольку из-за санкций летают мало самолетов. По словам эксперта, процент людей, которые в ближайшее время отправятся в отпуск за рубеж, будет меньше, чем в прошлом.

Павел Волчков в беседе с Общественной службой новостей уточнил, что в силу вышеуказанных причин, вероятнее всего, вспышки коронавирусной инфекции не следует ожидать ни в мае, ни в июне. Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ уточнил, что увеличение случаев заболеваемости в РФ будет возможно осенью, когда снизится коллективный иммунитет.