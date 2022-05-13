Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат выплаты на уровне военнослужащих

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2022, 12:33 Источник: Telegram

Взрыв в районе села Солохи, фото: соцсети

Пострадавшие в результате обстрелов в Белгородской области получат выплаты из областного бюджета на уровне военнослужащих. Об этом заявил в пятницу в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, семьи погибших при обстрелах белгородцев получат 3 млн рублей, раненым выплатят по 500 тысяч.

«Выплаты будут такие, как у военнослужащих. Это — жители Белгородской области, мы никого делить не будем», — сказал Гладков.

11 мая белгородский губернатор сообщил о том, что в результате обстрела села Солохи погиб один человек, семеро ранены. Также пострадали 17 домовладений и 6 автомобилей. Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Жителям села было предложено переселиться в более безопасные населенные пункты, однако они отказались это делать.