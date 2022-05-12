Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле Солохи один человек погиб, семеро пострадали

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12 мая 2022, 08:26 Источник: Telegram

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, vk.com/gladkov_vv

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в четверг, 12 апреля, что согласно уточненным данным, при обстреле со стороны Украины села Солохи погиб один человек, а семеро получили ранения.

Ранее поступила информация о шести пострадавших и одном погибшем. Вячеслав Гладков уточнил, что поздно ночью в больницу был доставлен еще один человек с ранением. Власти Белгородской области окажут семье погибшего и всем пострадавшим материальную помощь.

На место обстрела выехали заместители главы региона Константин Полежаев и Владимир Базаров, которые оценят масштабы повреждений жилых построек.