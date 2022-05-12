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12 мая 2022, 22:39 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не читать Telegram-каналы со слухами об «ультиматумах» Киева по «Азовстали». На территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе заблокированы боевики украинского националистического батальона «Азов» (в России запрещен).

Заместитель командира полка «Азов» в Мариуполе Святослав Паламар сообщил в интервью испанскому СМИ, что у него 600 боевиков тяжело ранены, и эта цифра продолжает расти, но киевские власти никак не помогают.

Один из российских Telegram-каналов сообщил, что киевские власти якобы поставили ультиматум Кремлю по «Азовстали», где заблокированы украинские боевики, и упомянул про угрозы российским военнопленным.

«Не читайте эти Telegram-каналы», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков ранее переадресовал к Минобороны РФ вопрос представителей СМИ о возможности обмена украинских военных, которые находятся на заводе «Азовсталь».