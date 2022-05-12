Источник: Первого президента Украины Леонида Кравчука похоронят 17 мая на Байковом кладбище в Киеве

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12 мая 2022, 21:38 Источник: РИА Новости

Леонид Кравчук, фото: Serg Glovny/globallookpress.com

Первого президента Украины Леонида Кравчука проводят в последний путь на Украине. Украинские издание "Страна.ua" со ссылкой на источник близкий к семье Кравчука сообщило в четверг, что тело первого президента Украины в Киев доставят из Мюнхена.

Прощание с Леонидом Кравчуком состоится в "Украинском доме" во вторник, 17 мая. Точное время пока не названо, ориентировочно в 11.00. Похоронят первого президента Украины после прощания на Байковом кладбище в Киеве.

Леонид Кравчук умер 10 мая на 89 году жизни после продолжительной болезни. Президентом Украины Кравчук был избран 1 декабря 1991 года, на выборах 1994 года он проиграл Леониду Кучме. C июля 2020 по февраль 2022 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию в Донбассе.