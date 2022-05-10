Во вторник, 10 мая, скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня сотрудникам СМИ осведомленный источник в кругу семьи политика.
Согласно последним данным инсайдеров, Леонид Кравчук ушел из жизни сегодня после продолжительной болезни.
Напомним, Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год. С 1994 по 2006 год политик являлся народным депутатом Верховной рады. С 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 Леонид Кравчук был председателем контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.