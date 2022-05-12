Сенатор Ковитиди осудила решение латышского Сейма о сносе памятника Освободителям Риги

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12 мая 2022, 16:43

Ольга Ковитиди, сенатор РФ/ Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Российский сенатор, член комитета Верхней палаты парламента РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди критически выразилась в беседе с журналистами RT по поводу принятия сеймом Латвии поправок, которые дают возможность снести памятник Освободителям Риги.

«О чём можно говорить, если сейм Латвии вынес на голосование законопроект, который приостанавливает соглашение с Россией об охране всех памятников советским воинам. Как можно охарактеризовать всё это, если трактор в Риге убирает миллионы цветов, которые, несмотря на запугивания, рижане и гости Риги с почтением приносят в День Победы к монументу Победы. Это людей не останавливает, и они опять возвращаются и приносят туда цветы», − подчёркивает сенатор.

Власти Латвии рискуют нарваться на мощный всплеск недовольства со стороны населения. А в заключении член СФ России подчеркнула, что Запад «глубоко болен».

В четверг, 12 мая, стало известно, что парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня местные средства массовой информации.