В деле Сергея Фургала появился посредник

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12 мая 2022, 14:34 Источник: Коммерсантъ

Люберецкий горсуд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийствах бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори и покушении на предпринимателя Александра Смольского, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах. Помимо экс-губернатора Сергея Фургала, в суд доставлены его бывший помощник и предполагаемый посредник Андрей Карепов, вероятный исполнитель двух убийств Андрей Палий и Марат Кадыров, совершивший, по версии СКР, неудачное покушение на Смольского с помощью гранат. Приставы не пустили на заседание друзей и родственников арестованных, сославшись на отсутствие в зале свободных мест.



Представитель Генпрокуратуры заявил, что в 2004 году Сергей Фургал занимался скупкой лома черного металла и, «желая увеличить доход подконтрольной ему коммерческой организации», создал организованную группу для убийств конкурентов. По его словам, у истоков создания группировки вместе с Фургалом стоял его бывший деловой партнер Николай Мистрюков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с надзорным ведомством. Докладчик пояснил, что господина Мистрюкова допросят в Мособлсуде, но только в качестве свидетеля. Судить же его по существу будут в особом порядке, который гарантирует ему относительно небольшой срок.



Самым значимым стало заявление гособвинителя о включении в состав предполагаемой преступной группировки бывшего криминального авторитета из Хабаровского края Михаила Тимофеева. Ранее он фигурировал в деле лишь условно, не числившись среди обвиняемых и даже свидетелей.



По заявлению представителя Генпрокуратуры, Михаил Тимофеев мог связать заказчиков и исполнителей преступлений. Как оказалось, заочное обвинение в убийствах скрывшемуся за границей хабаровскому «авторитету» было предъявлено еще в мае прошлого года, а в минувшем декабре СКР объявил его в международный розыск.



Включение в группу Михаила Тимофеева предоставило повод обвиняемым и их адвокатам заявить очередной протест. Все подсудимые отметили, что «посредник» появился в материалах дела уже после того, как они с ними ознакомились, а, следовательно, обвинение им нужно предъявить заново, с учетом вновь открывшихся обстоятельств.



