Оренбургскую область распродают по частям

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12 мая 2022, 09:39 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Губернатор Оренбургской области ведет активную распродажу имущества вверенного ему региона. В частных руках уже оказалось АО «Аэропорт «Оренбург», новым владельцем которого стало совместное предприятие Романа Троценко и экс-работодателя Паслера олигарха Виктора Вексельберга. Та же участь готовится ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», которую уже внесли в план приватизации и готовят акционирование. Кто будет новым собственником пока не называется, но не исключено, что стратегическое предприятие, обеспечивающее электроэнергией, в том числе объекты Министерства обороны, также уйдет в холдинг Вексельберга. После этого в государственной собственности практически не останется ликвидных активов, а губернатор сможет спокойно покинуть область.

Три года назад в Оренбургской области, по словам ряда ответственных чиновников, началась новая жизнь. Вместо губернатора Юрия Берга был назначен новый руководитель, выходец из Свердловской области Денис Паслер. На выборы он шел под лозунгом новых решений в развитии региона. И одним из первых его решений после избрания стало внесение в прогнозный план приватизации ГУП «Международный аэропорт «Оренбург». Продолжавшийся два года процесс приватизации аэропортов Оренбурга и Орска сопровождался судами и скандалами вокруг процесса акционирования, оценки стоимости имущественного комплекса.



В итоге в сентябре прошлого года были проведены торги, по результатам которых АО «Аэропорт «Оренбург» было приобретено ООО «АБС Оренбург», совместным предприятием олигархов Романа Троценко и Виктора Вексельберга. Особая ирония заключается в том, что Паслер до своего прихода в Оренбургскую область работал директором ПАО «Т-Плюс», одного из активов Вексельберга.

После проведения торгов и перечисления в конце сентября полной стоимости аэропортов в размере 3,2 млрд рублей, представители правительства Оренбургской области заявляли, что до апреля 2022 года полная сумма за исключением расходов, необходимых для осуществления контроля за исполнением инвестиционного соглашения с покупателем, будет зачислена в бюджет. Однако на 1 апреля в региональную казну поступило немногим более 0,5 млрд рублей налоговых поступлений, а оставшиеся более 2,5 млрд рублей остались на счетах ГУП «Областной имущественный фонд», выступившего в сделке продавцом. Почему стороной в сделке выступило коммерческое предприятие, а не непосредственно правительство региона, а также когда будут перечислены в бюджет оставшиеся средства, официальные представители властей не рассказывают. На сегодня основной версией событий, по словам представителей правительства, является проведение балансовой комиссии, на которой будет определено, сколько и когда ГУП ОИФ будет перечислять в бюджет. При этом в бюджете 2022 года уже запланированы поступления в размере 1,8 и 0,7 млрд рублей от госпредприятия по двум статьям в разделе Доходы.

Отсутствие в региональной казне средств от продажи аэропортов отражается и на отношении к продаже другого актива - ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть». Летом 2020 года предприятие, являющееся основным оператором сетей на территории региона, было внесено в прогнозный план приватизации. В прошлом году весной Министерство экологии, природных ресурсов и имущественных отношений Оренбургской области издало постановление о начале приватизации ГУП ОКЭС. Уже осенью внесение в план приватизации и постановление Минимущества облправительства вызвали большие вопросы у прокуратуры Оренбургской области. Руководителем надзорного ведомства Русланом Медведевым было вынесено представление об отмене и прогнозного плана, и постановления. Региональные законодатели в прошлом году решили не исполнять предписание, и прокурорским работникам пришлось обращаться в суд. Инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства, и в конце прошлого года план приватизации на 2021 год был признан недействующим. Но ни доводы прокуратуры, ни выводы суда не отразились на желании правительства региона продать прибыльный актив, и в бюджете 2022 года пункт о приватизации ГУП ОКЭС остался.

При этом, судя по содержанию протеста прокурора, в ходе внесения в план приватизации региональными властями не была проведена оценка влияния приватизации ГУП ОКЭС на социально-экономическую сферу области, не было предоставлено обоснование приватизации предприятия. Предоставление этой оценки могло бы заставить задуматься о необходимости передачи актива в частные руки. ГУП ОКЭС в 2020 году заработал более 200 миллионов рублей прибыли, большую часть которой перечислил в региональный бюджет. Помимо этого государственное предприятие принимает активное участие в социальной жизни области, выступая организатором и партнером многих массовых мероприятий. Помимо этого передача в частные руки оператора электрических сетей может негативно отразиться на тарифообразовании в регионе, а также на качестве предоставляемых услуг. Находящиеся в частных руках операторы коммунальных сетей (тепловых, сетей водоотведения) давно являются объектом критики жителей области, региональных СМИ и активистов. Также, вспоминая опыт приватизации АО «Аэропорт «Оренбург», вызывают большие сомнения поступления в региональный бюджет вырученных от продажи средств.

Помимо экономической и социальной сферой деятельности ГУП ОКЭС является одним из элементом обеспечения работы объектов обороны России. На территории Оренбургской области расположены военные части в Оренбурге и Тоцком-2, а также часть российских военно-космических войск в Ясном. Именно Оренбургская область определена одним из мест базирования новых стратегических ракет «Сармат», пусковые испытания которой состоялись в апреле нынешнего года. Передача в частные руки предприятия, обеспечивающего снабжение одного из элементов «ядерного щита» России, вызывает большие вопросы не только у надзорного ведомства, но и у специалистов.

Оба процесса приватизации государственных предприятий выглядят особенно показательными на фоне того, что за время губернаторства Дениса Паслера в Оренбургской области не было создано ни одного полноценного инвестиционного проекта ни на государственные средства, ни за счет частного капитала. Осенью прошлого года федеральные власти одобрили создание ОЭЗ «Оренбуржье», но на сегодняшний день единственным заявленным резидентом Особой экономической зоны стал логистический центр. Производств с высокой долей обработки и прибавочной стоимости нет и в ближайшее время не предвидится, хотя заявленная стоимость ОЭЗ «Оренбуржье» для бюджета запланирована в размере более 3 млрд рублей. Неудивительно, что на фоне отсутствия долговременных проектов развития экономики и социальной сферы области, а регионе не утихают разговоры о предстоящей смене руководителя региона.