Министр обороны Латвии Артис Пабрикс: Действия Рижской Думы неадекватные

После вандализма с уборкой цветов трактором у памятника Освободителям Риги, государственные мужи и иже с ними, видимо, «струхнули», и решили высказаться…
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс вдруг заявил, что действия Рижской думы были неадекватны:
«Я могу пояснить свою позицию: объявил Рижской думе выговор за неадекватные действия при уборке трактором, несанкционированные собрания у памятника прекращены, порядок у памятника будет под контролем, цветы останутся там до увядания. Нужно всем успокоиться!» - заявил министр обороны Латвии.
Нет, никто не успокоится! Что значит выговор? Тысячи людей, которые пришли к памятнику Освободителей, чтобы возложить цветы, унизили, оскорбили, разгоняли силой и только выговор? Нет, перед людьми должны извиниться!!! И вы лично, г-н Пабрикс! Разве не с вашего молчаливого согласия и прочими радикально настроенными националистами, все происходило? Какой же вы министр обороны, если не могли просчитать шаги всех! Как вы можете тогда защищать страну? Вы просто не умеете это делать, а только говорить! Выговор он объявил! Сотрудникам своим объяви! А перед народом извинись! Не сбрасывай своей вины!
Кто отдал приказ трактором убирать цветы? НЕ ВСЯ РИЖСКАЯ ДУМА, А ОДИН ЧЕЛОВЕК! И у него есть имя – мэр Риги Мартиньш Стакис!
Мой совет мудрым государственным мужам – «слейте» Мартиньша Стакиса, а то и вам сложно удержаться будет в креслах! Потому как люди разъярены!
Впрочем, г-н Пабрикс, скажу вам откровенно – «Поздно успокаивать! Уже грохочут сапоги!»
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