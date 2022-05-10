Как курильщики наносят ущерб работодателям

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10 мая 2022, 12:49 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Согласно новому опросу «Зарплаты.ру», 64% респондентов заявили, что они курят. Из них 31% употребляет табачные изделия, 28% используют электронные сигареты или устройства нагревания табака, а 38% — курят от случая к случаю.



Среди причин, по которым опрошенные курят — «просто привычка» (36%), «за компанию с друзьями или коллегами» — 31%, 22% курение «помогает справиться со стрессом», еще 5% затруднились с ответом.



Оказалось, что 43% курящих россиян тратят в год на сигареты до 10 тыс. рублей, 29% — 10–30 тыс. рублей, 11% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, столько же — больше 50 тыс. рублей. Еще 6% не считают расходы на сигареты.



На вопрос о планах в ближайшее время отказаться от курения 42% респондентов ответили положительно, 34% затруднились ответить, остальные от привычки избавляться не собираются. Основными причинами возможного отказа 44% называют ухудшение здоровья, 18% указали на экономию денег, а 4% подтолкнули к этому занятия спортом.



Опрос проводился среди россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Показатель курящего населения оказался значительно выше, чем данные из последних исследований других организаций. Даже с учетом того что в России, по данным Росстата, насчитывается 76 млн жителей в возрасте от 15 до 55 лет, 64% курящих в этой возрастной категории — это 48 млн человек, что более чем в два раза больше данных Росстата, который проводил опрос среди 60 тыс. домохозяйств во всех регионах России.



Минздрав при этом в декабре 2021 года сообщал, что за последние восемь лет число курильщиков в России сократилось на треть, а общая доля курящих с 2013 по 2020 год снизилась с 37% до 24,8%.



«В России в обществе всё больше формируется четкий посыл: «Бросай курить — и будешь здоровым. Другое дело, что в каждой стране эти процессы идут с разной скоростью. Например, есть страны, где стоят задачи полного отказа населения от курения в ближайшие 5–10 лет. В России цель — пока сократить долю курильщиков. К сожалению, электронные сигареты замедляют этот тренд», - отметил Артем Касьянов, основатель Центра Аллена Карра в России.



В исследовании «Зарплаты.ру» указывается, что 28% курящих предпочитают электронные сигареты.



«Несмотря на мощное информирование населения, всё равно есть распространенные мифы о том, что электронные сигареты менее вредные или что они вообще помогают бросить курить. Это заставляет курильщиков всё активнее на них переходить. Поэтому главная задача — больше осведомлять население об опасности электронных сигарет тоже. И о том, что любая система доставки никотина всё равно держит человека в никотиновой зависимости», - подчеркнул эксперт.



Тем не менее, по данным ВОЗ, общее число курящих в мире сокращается, а вот число пользователей электронных сигарет неуклонно растет.



«В тех странах, где активно борются с курением, например, в Европе, доля курильщиков заметно снижается. И наоборот, где мало что делают, доля растет. Но все быстро привыкают к ограничениям. Помните, какое было сильное возмущение в 2013 году, когда запретили курить в публичных местах? Сейчас это уже стало не просто нормой, а даже считается моветоном закурить в общественном месте», - отметил Артем Касьянов.



Курящие сотрудники становятся серьезной проблемой для работодателей.



«Судя по опыту работы с организациями, могу сказать, что курильщик в среднем тратит на перекуры 80 минут в день, 330 часов рабочего времени в год, что эквивалентно двум рабочим месяцам в году. Это катастрофа», - поделился расчётами аналитический психолог Сергей Князев.



По его словам, 6% курильщиков ежегодно берут в среднем больничные на три месяца из-за хронических заболеваний, вызванных курением.



«Если перевести всё на деньги, получаем, что при гипотетической заработной плате в 50 тыс. рублей в месяц работодатель теряет 150 тыс. рублей в год. Это не считая общего падения эффективности со стороны курящего человека», - отметил эксперт.



Эксперты напоминают, что задачу по сокращению курильщиков ставит Всемирная организация здравоохранения. И это становится общемировым трендом.



