Песков заявил о переносе совещания по экономике у Путина на 12 мая, 10 мая президент займётся темой пожаров

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9 мая 2022, 16:42 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник объявил о переносе совещания по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина с 10 на 12 мая.

По информации пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова во вторник, 10 мая, президент будет заниматься темой пожаров. Он в режиме видеоконференции проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в регионах страны. По последним данным, пожароопасный сезон в настоящее время в 77 субъектах России. Особый противопожарный режим действует в 49 регионах. Режим ЧС введен В Курганской области и в одном муниципальном образовании в Хакасии.

С 6 мая в Сибири обострилась обстановка с пожарами. Каждый очаг начинает стремительно распространяться из-за сильного ветра и сухой погоды.

За 7 и 8 мая в Красноярском крае погибли семь человек, 19 человек пострадали.