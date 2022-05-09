Продюсер Иосиф Пригожин: «Евровидение для меня закончилось давно, этого конкурса для меня не существует!»

Аргументы Недели → Общество 13+

9 мая 2022, 14:58

Иосиф Пригожин считает, что музыка и спорт не должны быть местом сведения политических счетов. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Я не слежу давно за Евровидением и не хочу даже следить. Евровидение для меня закончилось давно, этого конкурса для меня не существует. Грубо скажу, но это парад пид…ов. Точка!» «Искусство и спорт перестали быть инструментом общения. И с того момента, как Евровидение и спорт стали политическими инструментами для сведения счетов с обществом, для меня эти конкурсы перестали существовать. Я за дружбу, я за то, чтобы искусство объединяло людей, я за то, чтобы музыка объединяла людей, а когда мы прославляем пид..стию во всем мире, продвигаем однополые браки, а при этом говорим о том, что простые люди должны страдать из-за того, что лишены права и возможности… Как могут российские граждане говорить что-либо о Евровидении, когда они просто туда не допущены?» «Нас унижают, нас выгоняют, нас не хотят, а мы должны про что-то рассказывать? Мы должны вообще про это не говорить! Мы должны себя любить!»«Если мы говорим об искусстве, музыке, что музыка объединяет людей, то какая разница какой вы национальности и из какой вы страны? В каждой стране есть люди, которые разделяют идеологию власти, а есть те, кто не разделяют, т.е., люди с разными взглядами. И при этом наказаны все вне зависимости от политических взглядов. Это значит, отсутствует уважение и гуманизм к человеку, как к существу! Буквально все до определенного времени целовались в засос. Я Евровидение перестал уважать с момента, когда нас кинули. Нас кинули дома, нас не там кинули. Когда они дали победу Джамале, каким-то финнам… Евровидение – конкурс песни, праздника, радости, счастья, а не конкурс бесов. Я против политических конкурсов, я за культурные конкурсы, где нет политики, где есть любовь, праздник, счастье, где нет бездушного отношения». «Меня обижает и оскорбляет, когда нас заставляют выступать под белым флагом, без флага. Важно любить себя, людей, уважать и ценить друг друга. Я хочу, чтобы музыка нас объединяла: россиян, украинцев, казахов, американцев. Делала нас музыка счастливее, а не зверями, которые друг друга ненавидят. Мы не должны потирать ладоши в моменте, когда России нет на Евровидении. Люди должны встать и сказать, что мы против! Российские музыканты не виноваты! Они что плохого сделали, так же как и российские спортсмены».

Напомним, что Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в "Евровидении" в 2022 году. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.