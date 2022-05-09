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Авиаэксперт Краснопёров объяснил причину отмены воздушной части парада Победы в Москве

, 14:24 Источник: Подъем

Авиаэксперт Краснопёров объяснил причину отмены воздушной части парада Победы в Москве
Фото: Global Look

Лётчик-инструктор, майор ВВС Андрей Краснопёров рассказал о причинах отмены воздушной части парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Воздушная часть парада отменена из-за сложных метеоусловий - над Москвой низкая облачность. Низкая облачность вместе с ограниченной видимостью из кабины определяет минимальные значения высоты нижней границы облачности и видимости, при которых возможны безопасные полеты.

Сложность пилотирования самолёта при низкой облачности заключается в том, что отсутствует визуальная ориентировка летчика при плохой видимости из кабины самолёта,

Чтобы пройти над Красной площадью на низкой высоте 200-300 м, первый самолёт должен идти на этой высоте, второй ещё ниже. При низкой облачности пилотам невозможно визуально следить за ведущим самолётом, пилотирование возможно выполнять только по приборам.

При полете в построении «кубинский бриллиант» на низкой высоте 200-300 м полет проходит только на условиях визуального полёта. Лётчик смотрит за впереди летящим самолётом и таким образом сохраняет дистанцию. Самолеты летят на расстоянии 5-10 м по курсу.

Также при полёте в облаках может возникнуть сильная турбулентность.





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