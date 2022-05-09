День Победы: есть в ребрах моих офицерская честь

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9 мая 2022, 12:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Для меня 9 мая всегда был праздником светлым… Победа наших дедов, отцов и возможность жить, творить, любить, рожать детей. Я – отпрыск победившего солдата! Русского солдата, сибиряка! Но сегодня, живя в Латвии, 9 мая стал мужественным подвигом нашего поколения, потомков тех, кто салютовал своей жизнью нашей Великой Победе.



Я поясню… День Победы вдруг стал в Латвии «днем жертв Украины»… В городах, на домах висят латвийские флаги с черной лентой… Так американское правительство Латвии и потомки латышских легионеров СС, которым победа над нацизмом и капитуляция Германии в 1945 году, была «боль», решили «отомстить» России, ветеранам ВОВ и их потомкам – вывесили латвийские флаги с траурной лентой…



А спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце пошла дальше – она заявила в публичном обращении к латвийцам 8 мая, что «Латвия официально чтит латышских легионеров, лесных братьев и диссидентов» и при этом приплела независимость Латвии! Вы понимаете весь ужас того, что происходит в Латвии??? Официальное лицо публично заявило, что Латвия чтит латышских легионеров СС!!! И это в тот день, когда 77 лет назад Германия подписала акт о капитуляции! В тот Великий День, когда нацизм был побежден!



Я вспоминаю фильм «Семнадцать мгновений весны», когда Мюллер говорит Штирлицу: «Бросьте, Штирлиц! Гитлер уже проиграл эту войну… Надежда на поколение. Нет, это поколение не простит нам голода и бомбежек, их дети не простят… А вот следующее… Если кто-то, когда-то поднимет руку и скажет «Хайль Гитлер», то считайте, что от них пойдет наше возрождение»…



Пророческие слова! Правящие националисты (нацисты) Латвии подняли руку и сказали – «Хайль Гитлер»… А, что дальше? Дальше пойдет истребление «не латышской расы»? Концлагеря? Следует понять, что латыши, в отличие от русских, немцев, никогда не были великой нацией… И это не нация, а национальность… Но вот они подняли руку в приветствии Гитлеру, Третьему Рейху, нацизму! Открыто, но при этом, по обыкновению, трусливо – мол, мы отдаем дань уважения бойцам Второй мировой войны и отмечаем капитуляцию Германии в 1945 году… Как отмечаете? Траурной лентой?



Это убогое латышско-американское правительство, в которое и плюнуть человеку доброй воли – большая честь, даже не понимаю, что акт капитуляции нацистской Германии был подписан по европейскому времени в 23:01, а по-московскому в 01:01 9 мая. Вот потому и Россия отмечает этот памятный День 9 мая! Отмечает то же событие, что и люди доброй воли во всей Европе! Так получается, что правящие националисты Латвии за возрождение нацизма? Я в этом уверена!





Сегодня, 9 мая, я смотрю на фотографии своих близких, родных людей… Мои предки прошли версты самой жестокой в истории человечества войны – ВОВ!



Мой папа и его братья родом из Сибири, моей второй родины – Красноярска… Папа дошел до Польши танкистом и был ранен… Мой один дядя дошел до Польши артиллеристом – был ранен… Другой дядя дошел до Берлина! И расписался на Рейхстаге!





Но моя память, любовь и боль – мой дядя Григорий Александрович Цуканов, летчик, который совершил огненный таран на эшелон немцев в польском городке Цеханув… Он погиб. Ему было всего 33 года! Друзья-однополчане, после его гибели, написали на самолете – «За Гришу!» и продолжали бить фашистскую нечисть. О моем дяде, о подвиге летчика-сибиряка, написана книга, о его подвиге можно прочесть в открытом доступе в «нете», в музее в Красноярске… Несколько лет обратно я была на том месте, где погиб мой дядя в Польше… Та же железнодорожная станция маленького городка… Я взяла землю и привезла ее в Латвию, положила в могилу его отца, а батюшка освятил… Теперь есть место, где можно почтить его память. Григорий Александрович обрел покой в Латвии, рядом со своими родными…



Я всматриваюсь в лица своих родителей на фотографии в послевоенной Риги… Какие счастливые, красивые лица… Меня даже нет еще «в проекте» - я родилась гораздо, гораздо, гораздо позже… Поздний и любимый ребенок… Родилась в Латвии…



Вот потому и хочу призвать всех людей доброй воли, моих коллег – поднять вопрос о нацизме в Латвии, о прославлении латышских легионеров СС, об официальных сообществах этих людей, которые обласканы правительством Латвии! Если мы этого не сделаем, то та свобода, которую обрела Европа в 1945 году, «исчезнет»!





Моя родина - Рига. Моя родина – Красноярск. Так было и так будет всегда!



Я – дочь победившего солдата! Мои дети – внуки победившего солдата! Того, кто боролся с нацизмом! Того, кто прошел долгие версты к ПОБЕДЕ!

Помните стихи Марины Цветаевой… «Есть в стане моем офицерская прямость! Есть в ребрах моих офицерская честь».



И если мне придется бороться с фашизмом, который поднимает голову в Латвии, то я ни секунды не задумаюсь! Я встану в строй с людьми доброй воли!



Мои близкие, родные… тогда, в 1941, в 1945 и позже, не изменили своей присяге! А я не изменю им!



С праздником Великой Победы!