В России отмечается падение спроса на ювелирную продукцию

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9 мая 2022, 10:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

На фоне кризиса, вызванного военной операцией РФ в Украине, многие российские граждане урезали затраты на покупку ювелирных изделий. С 1 марта по 17 апреля и с 18 апреля по 1 мая посещаемость ювелирных магазинов снизилась на 16% и 21% год к году соответственно, как посчитали аналитики.

По словам директора франчайзинговой сети «585 Золотой» Алексея Феликсова, падение трафика в упомянутые периоды достигало 30%. При этом заметного спада посетителей в Санкт-Петербурге и Москве не наблюдалось. А по словам управляющего партнёра сети Sokolov Артёма Соколова, в марте-апреле трафик в магазинах под данным брендом сократился на 9% год к году.

Данные из Focus Technologies говорят, что в марте оборот ювелирной розницы сократился на 3%, а в последующем апреле – на 5%. Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин отмечает более серьёзное падение. В эконом-сегменте оборот с самого начала кризиса сократился на 30%. И всё же, по его словам, спрос на премиальные изделия растёт, однако в общей структуре отрасли этот сегмент занимает менее 10%. «Бюджетный сегмент всегда более подвержен кризису, - отмечает эксперт. - Потребители, вынужденные экономить, переходят на серебряные изделия».