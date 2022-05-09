Шойгу в поздравлении с Днем Победы: сегодня солдаты и офицеры армии РФ находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма

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9 мая 2022, 09:17

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днем Победы отметил, что сегодня солдаты и офицеры армии страны находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма.

«Сегодня солдаты и офицеры российской армии, выполняя свой воинский долг, находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, надежно защищают национальные интересы России в ходе специальной военной операции на Украине», — процитирован Шойгу в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее в понедельник, посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник проинформировал, что из города Лисичанска в Донбассе вышла целая бригада украинских Вооруженных сил. Согласно сведениям дипломата, соединение оставило свои позиции после небольших боестолкновений.