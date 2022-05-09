Спикер Госдумы Володин: Великая Отечественная война коснулась каждой семьи России

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днем Победы отметил, что сегодня солдаты и офицеры армии страны находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма.
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