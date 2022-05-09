Спикер Госдумы Володин: Великая Отечественная война коснулась каждой семьи России

Россия не позволит переписать историю, граждане страны всегда будут помнить великий подвиг. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа. Не позволим переписать историю, перечеркнуть подвиг народа», — заявил Володин.

Он также рассказал, что во времена Великой Отечественной войны его дедушка Мухин Пётр Тихонович погиб, защищая город Тихвин, находящийся в Ленинградской области. Старший брат его отца под Сталинградом перевозил раненых, вследствие чего погиб. Живым из мужчин с войны не вернулся никто. Володин отметил, что война коснулась каждую семью в России.