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Минобороны: Россия доставила на Украину 18 435 тонны гуманитарной помощи

, 22:51 Источник: РИА Новости

Минобороны: Россия доставила на Украину 18 435 тонны гуманитарной помощи
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Россия доставила на Украину 18 435 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева. 
Мизинцев заявил, что со 2 марта 2022 года была осуществлена 981 гуманитарная акция, их результатом стал сбор и отправка 18 435,6 тонн гумпомощи на Украину. Также в ходе акций в ДНР, ЛНР и Херсонской области мирному населению передано 405 тонн гуманитарной помощи. 
Также генерал-полковник заявил, что с 7 мая 2022 года в ДНР и Херсонской области мирному населению передано 95 тонн предметов первой необходимости и продуктов. 
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ заминировали плотину ТЭС в Донецкой народной республике.

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