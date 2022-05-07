Минобороны: Россия доставила на Украину 18 435 тонны гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину 18 435 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева.

Мизинцев заявил, что со 2 марта 2022 года была осуществлена 981 гуманитарная акция, их результатом стал сбор и отправка 18 435,6 тонн гумпомощи на Украину. Также в ходе акций в ДНР, ЛНР и Херсонской области мирному населению передано 405 тонн гуманитарной помощи.

Также генерал-полковник заявил, что с 7 мая 2022 года в ДНР и Херсонской области мирному населению передано 95 тонн предметов первой необходимости и продуктов.