Минобороны: ВСУ заминировали плотину ТЭС в ДНР

ВСУ заминировали плотину ТЭС в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в Донецкой народной республике заминировала украинская сторона. В свою очередь, она собиралась обвинить в преступлении российских солдат. Он также добавил, что в случае взрыва под угрозой окажется около 7 тысяч человек, проживающих в более десяти населённых пунктах.