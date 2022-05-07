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Минобороны: ВСУ заминировали плотину ТЭС в ДНР

, 22:15 Источник: РИА Новости

Минобороны: ВСУ заминировали плотину ТЭС в ДНР
Maksim Konstantinov/Global Look Press
ВСУ заминировали плотину ТЭС в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По словам Мизинцева, плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в Донецкой народной республике заминировала украинская сторона. В свою очередь, она собиралась обвинить в преступлении российских солдат. Он также добавил, что в случае взрыва под угрозой окажется около 7 тысяч человек, проживающих в более десяти населённых пунктах. 
Мизинцев добавил, что пострадает и инфраструктура: «Из-за отсутствия необходимого объема воды в водохранилище произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС, что вызовет перебои с электроснабжением на большей части ДНР». 
Ранее сообщалось, что пленный хорватский наёмник по приказу ВСУ держал людей в Мариуполе.

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