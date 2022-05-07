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Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более 200 снарядов и мин

, 19:25 Источник: РИА Новости

ВСУ с начала суток выпустили более 200 снарядов и мин по Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народную милицию республики
В сообщении говорится, что украинская сторона выпустила около 200 снарядов и мин из 122 миллиметровых БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок Еленовка в ДНР. 

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