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ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР 122-миллиметровыми снарядами

, 18:02 Источник: РИА Новости

ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР 122-миллиметровыми снарядами
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
ВСУ обстреляли посёлок Еленовка в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)
В сообщении говорится, что с украинской стороны зафиксирован обстрел Еленовки. Было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметров. 
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецкой народной республики, в результате удара пострадал мирный житель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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