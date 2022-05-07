ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР 122-миллиметровыми снарядами

ВСУ обстреляли посёлок Еленовка в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что с украинской стороны зафиксирован обстрел Еленовки. Было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметров.