При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель

ВСУ обстреляли Петровский район Донецкой народной республики, в результате удара пострадал мирный житель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка ранен мирный житель: мужчина 1988 года рождения. В сообщении говорится, что обстрел зафиксирован по адресу ул. Черногорская, 66.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из «Градов» населённые пункты Горловка и Лозовое в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).