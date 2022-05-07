При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель

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7 мая 2022, 16:55 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ВСУ обстреляли Петровский район Донецкой народной республики, в результате удара пострадал мирный житель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка ранен мирный житель: мужчина 1988 года рождения. В сообщении говорится, что обстрел зафиксирован по адресу ул. Черногорская, 66.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из «Градов» населённые пункты Горловка и Лозовое в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).