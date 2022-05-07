Зампред комитета по информационной политике ГД: развитию отечественной киноотрасли требуется поддержка

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7 мая 2022, 18:41

Viktor Pogontsev/Russian Look, globallookpress.com

Необходимо направить господдержку на производство отечественного кинематографа для показа на большом экране, заявил зампред комитета по информационной политике Госдумы России Антон Горелкин. Об этом сообщает RT.

Горелкин собирается обсудить с представителями отрасли идею усовершенствования онлайн-кинотеатров.

По его мнению, для развития российского кинематографа будет выгодно сотрудничество кинозалов с онлайн-сервисами. Пользователь сможет увидеть эксклюзивный контент на большом экране.

Вследствие того, что многие западные новинки не транслируются на больших экранах, прокатчики восполняют контент с помощью сотрудничества со студиями Азии и Южной Америки. Также в прокат активно выпускаются советские и российские картины. Однако по заявлению Ассоциации владельцев кинотеатров, такими мерами не удалось вернуть зрителя в зал кинотеатра в полном объёме.

На данный момент количество потерянной выручки по-прежнему растет.