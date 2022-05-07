ВСУ обстреляли из «Града» и минометов Лозовое и Горловку в ДНР

ВСУ обстреляли из «Градов» населённые пункты Горловка и Лозовое в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска выпусти восемь мин калибром 120 миллиметров по Лозовке, два снаряда калибром 122 миллиметра и десять ракет из БМ-21 «Град» по Горловке в Донецкой народной республике за два с половиной часа.