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ВСУ обстреляли из «Града» и минометов Лозовое и Горловку в ДНР

, 16:20 Источник: РИА Новости

ВСУ обстреляли из «Града» и минометов Лозовое и Горловку в ДНР
Alexander Rekun/Global Look Press
ВСУ обстреляли из «Градов» населённые пункты Горловка и Лозовое в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на  представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 
Украинские войска выпусти восемь мин калибром 120 миллиметров по Лозовке, два снаряда калибром 122 миллиметра и десять ракет из БМ-21 «Град» по Горловке в Донецкой народной республике за два с половиной часа.  
Ранее сообщалось, что позиции ВС РФ на острове Змеиный практически ежедневно подвергаются атакам БПЛА Bayraktar TB2. Украинские источники свидетельствуют о подготовке высадки десанта ВСУ на этот остров.

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