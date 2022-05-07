ВСУ готовятся высадить десант на остров Змеиный

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7 мая 2022, 15:47

Фото: Соцсети

Позиции ВС РФ на острове Змеиный практически ежедневно подвергаются атакам БПЛА Bayraktar TB2. Украинские источники свидетельствуют о подготовке высадки десанта ВСУ на этот остров.

Поступают сообщения, что на Червоноглинский аэродром в Одессе переброшены вертолёты Ми-8, способные высадить десант на остров Змеиный. Также в районе Затоки замечены американские гаубицы155-мм М777. Ранее сообщалось, что США предоставили ВСУ управляемые активно-реактивные снаряды M982 Excalibur, максимальная дальность стрельбы этими боеприпасами слегка превышает 60 км. Если гаубицы развернут на одном из островов в дельте Дуная, вблизи от румынской границы, они смогут обстреливать остров даже простыми снарядами. Целеуказание и корректировку обеспечат американские самолёты-разведчики, которые круглосуточно «висят» над Румынией.

Накануне российские позиции на острове пытались атаковать ВВС Украины силами двух БПЛА Bayraktar TB2, двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 и двух фронтовых истребителей Су-27. По ним отработали корабельные системы ПВО и морская авиация ЧФ: было сбито два БЛА Bayraktar TB2 и один самолет. Остальные удрали.

Захват острова поможет Украине взять под контроль северо-западную акваторию Чёрного моря и наладить поставку вооружений по морю. Остров очень важен для ЧФ РФ, как база на которую можно будет опираться при высадке десантов в Бессарабии и Одессе.