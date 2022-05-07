В России за сутки выявили 5 500 новых случаев заражения коронавирусом

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7 мая 2022, 11:45

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5 500 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа российские врачи госпитализировали 2 562 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Данный показатель снизился на 9,9 процента по сравнению с предшествующими сутками.

В оперативном штабе утром в субботу, 7 мая, сообщили, что за 24 часа на территории России скончались 132 человека с коронавирусом нового типа.