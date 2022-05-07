В России за сутки выявили 5 500 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5 500 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
За прошедшие 24 часа российские врачи госпитализировали 2 562 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Данный показатель снизился на 9,9 процента по сравнению с предшествующими сутками.
В оперативном штабе утром в субботу, 7 мая, сообщили, что за 24 часа на территории России скончались 132 человека с коронавирусом нового типа.