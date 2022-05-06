Эксперты считают, что до победы над коронавирусом ещё далеко

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6 мая 2022, 13:02 Александр Крохмаль, Журналист

Весь мир переключился сейчас на политическую обстановку в Украине, но многие забывают, что главная проблема для человечества ещё не иссякла.

Коронавирус, победу над которым уже несколько раз праздновали в мире, всё ещё активен и продолжает развиваться на нашей планете. Эксперты отмечают активность новых штаммов, произошедших от африканского штамма «омикрон». Речь идёт о ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1, известный как нью-йоркский вариант. Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения МФТИ Станислав Отставнов уверен, что до конца пандемии сейчас далековато. Он указывает на недавно выявленный нью-йоркский вариант, как на самый быстро распространяющийся. Отставнов считает, что данная форма может стать доминирующей в ближайшее время.

Между тем, коронавирусная обстановка не улучшается в Китае. Как уже показала реальность, доверять официальной статистике, публикуемой в Поднебесной, явно не стоит. КНР продолжает политику «нулевой терпимости» по отношению к коронавирусным вариантам. Из-за незначительного числа заболевших могут закрыть целый город-миллионик. В Шанхае это почти привело к катастрофе, так как у многих людей почти не оказалось возможностей купить продукты. Жёсткие карантинные меры присутствуют и в Пекине. Аналитики отмечают значительный рост социального напряжения из-за крайне радикальных мер борьбы с коронавирусом. И очевидно, правительство Си Цзиньпина не станет отказываться от подобной стратегии.