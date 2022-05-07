На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы

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7 мая 2022, 10:23 Источник: РИА "Новости"

Красная площадь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Красной площади в Москве утром в субботу, 7 мая, началась генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили сегодня журналисты.

В рамках генеральной репетиции парада по брусчатке пройдут примерно одиннадцать тысяч военных. Механизированную колонну в соответствии с традицией откроет танк Т-34-85, а воздушная часть парада стартует с пролета крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 в сопровождении двух Ми-24.

Отметим, что 28 апреля и 4 мая на Красной площади проводились две ночные тренировки парада Победы.