В Гидрометцентре заявили, что парад на 9 мая в Москве состоится, хотя погода будет непростой

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6 мая 2022, 14:39 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

В Москве к 9 мая ожидается резкое изменение погоды. По прогнозу Гидрометцентра РФ, на смену теплым солнечным дням придут похолодание и пасмурная погода. Научный руководитель Роман Вильфанд прогнозирует, что погода начнет менять в воскресенье, 8 мая.

Если в пятницу в столице довольно яркое солнышко, воздух прогреется до плюс 17 градусов, без осадков, такая же погода ожидается и в субботу, то в воскресенье меняется циркуляция и увеличивается неустойчивость в атмосфере, но еще будет тепло, до плюс 19. Пройдут небольшие дожди, местами прогремят первые майские грозы.

Как прогнозирует специалист по погоде, 9 мая южные потоки сменятся на северо-западные. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, а температура воздуха понизится на 6-7 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что Парад состоится. 9 мая при необходимости с самолетов будут рассыпаться специальные реагенты, чтобы уменьшить интенсивность осадков.