Беженцы из Украины пройдут в «Бессмертном полку» в Клину

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2022, 23:13

Фото: pixabay.com

Богдан Горбенко давно мечтал пройти в «Бессмертном полку» с портретом своего боевого деда. На Украине, где он с семьей проживал до недавних событий, это нельзя было сделать. Но в этом году ничто не должно этому помешать, потому что они уже месяц живут в Подмосковье в ожидании российского гражданства. Чудом спасшиеся от смерти они откровенно рассказывают интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о случившимся на Украине.

Богдан Горбенко приехал в город Изюм после выпуска медвуза 20 лет назад. Там же, спустя три года, он познакомился с медсестрой Оксаной, которая стала его женой. Спустя время у них появились сын Дима и дочка Даша. Но в их жизни произошли перемены.

«Бандера стал героем, российские телеканалы отключили, документацию приказали вести на мове, в школах русский язык стали изучать, как иностранный, – хмурится Богдан. – Наконец, случилось самое страшное. У меня отняли 9 мая».

После того, как семья узнала о спецоперации, Богдан отправил жену с детьми в село к родне. За Изюм начались ожесточенные бои. И Богдан укрылся в подвале больницы, недалеко от своего дома.

«Все время наверху грохотало, ухало, ревело, – рассказывает хирург. – Раненых людей на носилках под бомбежкой доставляли на операции. Одного мужчину не донесли. Прямо перед входом в подвал на моих глазах ему большим осколком оторвало голову. Погибших при обстрелах хоронили во дворе в песочнице. Если бы кто-то мне сказал, что предстоит в жизни увидеть и пережить подобное, посчитал бы его идиотом».

Жена Богдана была без мобильной связи и не могла узнать, что с её мужем. Почти месяц Оксана и дети провели в подземелье. Но спустя время, Богдану всё же удалось вернуться к семье. Сквозь блокпосты на дорогах и окружными путями он шёл к семье. После этого семья решила перебраться в Россию.

Сейчас семья из четырёх человек временно проживает в одном из детских оздоровительных лагерей городского округа Клин. У них двухкомнатное жилье с кухней, четырехразовое питание в столовой. Дети ходят в школу. Осталось только получить российское гражданство.

Богдан очень хочет вернуться к работе. Ему уже нашли рабочее место в больнице, как и Оксане. 15-летний Дмитрий хочет возобновить занятия кикбоксингом и ищет секцию. Девятилетняя Даша только несколько дней вновь начала улыбаться.

«Жалко только, что не смогли привезти с собой овчарку Настю, – вздыхает девочка. – Скучаю по ней сильно! Папа обещал, что, как только будет можно, съездит за ней».

Впервые в День Победы семья Горбенко будет участвовать в «Бессмертном полку». Дед Богдана – Владимир Иванович Катышев – оборонял Сталинград, командовал полком, заслужил ордена Красного Знамени, Отечественной войны I степени и два – Красной звезды.

«Я, к сожалению, не знал деда, он умер до моего рождения, но память о нем в нашей семье свята, – подчеркивает Богдан. – Мы не смогли вывезти с собой фотоальбом, награды и планшет, оставили все это в надежном месте. Но обязательно заберем, как только на Украине наладится нормальная жизнь. А пока всей семьей в День Победы пройдем с портретами деда и прадеда в «Бессмертном полку»».