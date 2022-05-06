МИД ДНР: 75% эвакуирующихся из Мариуполя пожелали остаться в республике

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6 мая 2022, 20:53

Флаг ДНР в Мариуполе, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что большая часть тех, кто эвакуируется из Мариуполя, пожелали остаться в республике. Об этом в пятницу, 6 мая, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Большинство из тех, кого освобождают, и они имеют возможность выйти по этому гуманитарному коридору, все-таки хотят остаться в ДНР, поэтому можно сказать, что соотношение приблизительно 75% на 25%, то есть 75% людей хотят оставаться у нас, либо они вообще затем эвакуируются в РФ, и только 25% выходят с международными организациями, чтобы уехать на территорию Украины», − приводит агентство слова министра.

Ранее сегодня создатель и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, ставший за время защиты Донбасса легендарным «Скиф» рассказал об очередном этапе освобождения мирных жителей с территории «Азовстали» в Мариуполе.