Комбат «Скиф» об очередных освобождённых заложниках «Азовстали»

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6 мая 2022, 19:47

Мост на "Азовстали" в Мариуполе/ стоп-кадр из видео

Создатель и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, ставший за время защиты Донбасса легендарным «Скиф» рассказал об очередном этапе освобождения мирных жителей с территории «Азовстали» в Мариуполе.

Политик и военный выложил ролик с кадрами в своём телеграм-канале и прокомментировал: «Вот мост в Азовстали: справа и слева он зажат нашими, посредине под вагонами в оборудованных ячейках сидит противник, сверху на мосту стоит автобус и ждёт гражданских. Полчаса назад двенадцать человек гражданских вышло на мост, автобус убыл, но режим тишины не отменили. Мало того: предупредили, что на территории противника танк будет расчищать завалы − огонь не открывать. Интрига».