Песков: Путин и Лукашенко обсуждали тему событий в Буче, информация о причастных к происшедшему появится

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2022, 14:21

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты РФ Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали тему событий в поселке Буча под Киевом. Как заявил Песков, информация о причастных к происшедшему появится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли Путин и Лукашенко срежиссированную инсценировку в Буче.

Песков ответил, что тема обсуждалась. По словам пресс-секретаря президента РФ, уже точно, детально и аргументированно показано, что события в Буче - абсолютный вымысел, специально поставленная инсценировка.

Владимир Путин ранее назвал фейком сообщения о гибели мирных граждан в Буче от рук российских военнослужащих. После встречи в Амурской области с Лукашенко российский президент сообщал о переданных ему белорусским коллегой документах.

Документы были переданы в ФСБ, все известно, как, кто, на каком транспорте приезжал в Бучу и занимался организацией провокации.

Первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что информационная война против России идет по нарастающей.