На медиа-холдинг депутата Пермского края Лисняка подали обращение в Генпрокуратуру

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6 мая 2022, 13:53

Здание Генеральной прокуратуры РФ, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Генеральная прокуратура России приняла в производство обращение генерального директора ООО «Прикамский картон» (входит в группу «ПЦБК») Александра Кириллова, в котором он просит проверить действия депутата Заксобрания Пермского края Илью Лисняка, а также наличие иностранного финансирования аффилированного парламентарию медиа-агентства «Кулич».

Как отметил Кириллов, депутат краевого парламента Илья Лисняк, через подконтрольный ему медиа-холдинг (владеет множеством пабликов в соцсетях – ред.), распространяет о компаниях группы «ПЦБК» информацию о якобы существующих экологических нарушениях. Как известно, ранее «Прикамский картон» уже обращался в правоохранительные органы по поводу размещения в соцсетях порочащей компанию информации, которая сказалась на финансовых результатах предприятия. По этой информации, на сегодня следственным отделом по Орджоникидзевскому району Следственного комитета РФ проводится проверка по распространению заведомо ложных сведений о деятельности предприятия, где фигурирует депутат Илья Лисняк.

Также проводится доследственная проверка по фактам законности получения муниципальных контрактов, полученных ООО «Медиа-Агентство Кулич», сейчас идет проверка конкурсных документаций, опрос членов комиссий, сделан запрос информации в УФАС и министерство финансов.

Александр Кириллов связывает информационные атаки на «Прикамский картон» с желанием со стороны Илья Лисняка вынудить компанию заключить договор на информационное сопровождение с медиа-агентством «Кулич» в связи с тем, что у холдинга упали доходы.

В обращении (имеется в распоряжении «АН») директор «Прикамского картона» отмечает, что такая форма информационных атак наносит репутационный и финансовый ущерб группе предприятий «ПЦБК», и просит Генпрокуратуру проверить действия депутата Илью Лисняка, а также наличие иностранного финансирования ООО «Медиа-Агентство Кулич» и соответствия расходов и доходов депутата.

Напомним, ранее СКР попросил председателя реготделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Веронику Куликову помочь в вызове для опроса парламентария. Опрос также проводится из-за заявления Александра Кириллова о распространении ложных сведений.