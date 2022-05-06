Из уголовного дела бывшего замначальника Генштаба РФ исчезли махинации с радиостанциями на миллиарды рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2022, 13:47 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Продолжается разбирательство по громкому уголовному делу о предполагаемых махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы. Его главным фигурантом является бывший замначальника Генерального штаба ВС РФ Халил Арсланов. Стало известно, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.



Помимо Халила Арсланова, по уголовному делу проходят начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и сотрудник военной приемки Игорь Яковлев. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, генералу Арсланову инкриминируется получение взятки в размере 12 млн руб. от бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин направил 341 том уголовного дела в 235-й гарнизонный военный суд Москвы для рассмотрения по существу.



Представители защиты Халила Арсланова собираются заявить ходатайство о возврате уголовного дела в надзор. Связано это с тем, что в уголовном деле содержатся эпизоды, связанные с поставками по военным контрактам оборудования АО «Воентелеком», при этом предполагаемые махинации при закупке для ВС радиостанций «Азарт» в него не вошли. По версии следствия, основной ущерб в 6,7 млрд руб., причиненный Арслановым, приходился как раз на радиостанции нового поколения «Азарт», которые якобы закупались по завышенным ценам. Однако после того, как защита экс-замначальника Генштаба предъявила ГСУ СКР доказательства того, что рынка подобных средств связи в России просто не существует, предполагаемые махинации с «Азартами» из дела убрали. При этом эпизод о вымогательстве взятки в деле сохранился.



Основу обвинения составили предполагаемые махинации с АО «Воентелеком». Это закупки техники и расходных материалов у российских производителей почти на 1,6 млрд руб. При этом изделия, по данным следствия, в нарушение контрактов имели китайское происхождение, а в России их только собирали. Стоимость части из них опять же была завышена по сравнению со среднерыночной, полагают в ГСУ СКР. К тому же генералом, полковником и их гражданскими сообщниками было похищено 191,4 млн руб. из почти 250 млн, выделенных «Воентелекому» в рамках «Комплекса работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи».



По некоторым данным, когда следователь в СИЗО передал генералу Арсланову копию утвержденного обвинительного заключения, тот не согласился с инкриминированными ему преступлениями и назвал свое уголовное преследование «диверсией» против вооруженных сил. Он объяснил это тем, что после его ареста якобы оказались не реализованы несколько важнейших для армии и флота проектов в области связи, в том числе для подводных лодок.



