В России за сутки выявили 5 541 случай заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5 541 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе уточнили, что за прошедшие 24 часа на территории РФ госпитализировали 2 845 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Скончались за вышеуказанный период 136 россиян.
За сутки в Российской Федерации выздоровели 9 408 пациентов, что на 7,9% больше по сравнению с показателями четверга, 5 мая.