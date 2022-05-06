В России за сутки выявили 5 541 случай заражения COVID-19

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6 мая 2022, 11:37

ПЦР тест, Jens Büttner/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5 541 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что за прошедшие 24 часа на территории РФ госпитализировали 2 845 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Скончались за вышеуказанный период 136 россиян.

За сутки в Российской Федерации выздоровели 9 408 пациентов, что на 7,9% больше по сравнению с показателями четверга, 5 мая.