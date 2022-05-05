РБК: в компании «Ил» сменили руководителей, так как «самолеты Ил-114-300 не летают»

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2022, 11:43 Источник: РБК

Подготовка Ил-114-300 с первому полету

В самолетостроительной компании «Ил» произошли кадровые перестановки. Источники в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и в компании сообщили, что в конце апреля из «Ил» уволен директор дирекции Ил-114 Константин Федорович.

Информацию о смене топ-менеджмента со ссылкой на источники в компании сообщает РБК.

С должности первого заместителя управляющего директора по операционной деятельности и программам «Ил» ушел Алексей Бескибалов.

Уход Федоровича источник в «Ил» объяснил тем, что самолеты Ил-114-300 не летают. Сейчас его обязанности исполняет Олег Ирхин, директор по управлению программами «Ил».

Пост первого заместителя управляющего директора по операционной деятельности и программам вместо Бескибалова занял Даниил Бренерман. При этом Бренерман сохранил должность управляющего директора ОКБ имени А.С. Яковлева, которое тоже входит в ОАК.

Представитель «Ростеха» рассказал, что Бескибалов в ближайшее время «перейдет на ответственную работу в другую организацию госкорпорации».

В конце апреля стало известно, что руководителем филиала ПАО «Ил» - ВАСО (входит в состав Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) назначен Станислав Гретченко. Прежний директор Фарит Шарафеев переходит на другую работу в контуре корпорации.

«Аргументы недели» в сентябре 2020 года сообщали подробности подготовки к первому полёту турбовинтовой надежды отечественной региональной авиации Ил‑114‑300.