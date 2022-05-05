Разница в размере единовременных выплат ветеранам ВОВ из России и бывших республик СССР удивляет - от 10 до 312 тыс. рублей

В канун очередной годовщины Победы были озвучены суммы, которые получат участники Великой Отечественной войны. Проживающим в РФ, согласно президентского указа, положено по 10 тыс. рублей, по столько же получат граждане ЛДНР и освобождённых украинских территорий. В подконтрольных Киеву областях планируется выплатить 2,4-11,1 тыс. рублей в эквиваленте.
В Белоруссии ветеранам в мае заплатят по 48,8 тысячи в пересчёте на российские рубли, но больше всего в материальной поддержке советских воинов и бывших узников концлагерей преуспели азиатские республики. Так, таджикские участники ВОВ получат от 16,8 до 33,6 тыс. руб., ветеранская выплата в Киргизии составит около 85 тысяч, в Узбекистане – более 93 тыс. рублей.
Больше всего ценят воинов-освободителей в Казахстане: им к годовщине Победы выплатят от 1 млн до 2 млн тенге (156-312 тыс. руб.). Размер суммы зависит от статуса и региона проживания получателя. На этом фоне выплаты российским ветеранам выглядят странно, хотя в Указе президента оговаривается, что регионы могут доплачивать к федеральным 10 тысячам из собственных бюджетов.
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