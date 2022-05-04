Какие профессии популярны среди россиян в 2022 году

Аргументы Недели → Общество 13+

4 мая 2022, 22:31 Полина Попова

На днях Tinkoff Data сообщили о возросшем интересе россиян к обучению профессиям в сфере IT. Эксперты предполагают, что такая тенденция может быть связана с нестабильной ситуацией в стране и объясняют намерение граждан переквалифицироваться в «айтишников» желанием найти работу, гарантирующую стабильность вне зависимости от времени и места проживания. Такой вывод был сделан на основе статистики продаж онлайн-курсов по соответствующему профилю.

При этом, 73% опрошенных ВЦИОМ россиян (по данным на 17 марта 2022 года) заявляют о своей неготовности менять сферу деятельности. По сравнению с 2021 годом, это на 13% больше. Из тех, кто хотел бы сменить место работы, граждан с неполным средним образованием почти в 3 раза больше, чем с полным высшим.

Как отмечает Андрей Трофимов, гендиректор компании СКАУТ, новоиспеченные IT-специалисты, прошедшие онлайн-курсы по обучению профессии, «не заменят высококвалифицированные кадры». А по словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, онлайн-курсы не могут дать обучающимся полное понимание профессии.

Вывод о том, что все больше россиян стремятся освоить профессию IT-разработчика, был сделан на основании статистики продаж онлайн-курсов образовательных платформ, в том числе Skillbox. Данная платформа специализируется на обучении «цифровым» профессиям: Python-разработчики, дизайнеры, маркетологи, таргетологи и т.д. Соответственно, статистика является рабочей только в рамках внутреннего рейтинга подобных платформ.

Согласно данным TGStat, одними из наиболее популярных публикаций на каналах, посвященных поиску удаленной работы, являются публикации таких вакансий, как SMM-менеджер и менеджер по продажам. Та же тенденция прослеживается на сервисе по поиску работы HeadHunter: если не брать в расчет отдельно выделяемую сферу «начало карьеры», то сфера продаж лидирует по количеству размещаемых соискателями резюме. Сфера информационных технологий – на третьем месте после административного персонала.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ от 11 января 2021 года, специалист в области компьютерных и IT-технологий, действительно, замыкает тройку наиболее престижных профессий по мнению россиян. На первом месте – работник медицинской сферы, на втором – работник сферы образования. Среди возрастной группы от 18 до 34 лет в ТОП престижных профессий вошли также работники сферы юриспруденции, образования, инженеры и военнослужащие. Программирование и IT-технологии являются лидирующей сферой российской экономики по мнению 4% россиян, в то время как сфера здравоохранения – по мнению 18%.

Что касается уровня дохода, то, согласно результатам опроса ВЦИОМ еще на 7 февраля 2022 года, профессия IT-специалиста, по мнению россиян, уступала только профессии политика и разделяла второе место с предпринимательством.