В Ростовской области ночью в ДТП с ВАЗ-2112 погибли шесть человек

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4 мая 2022, 09:13

Фото УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области шесть человек погибли в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Mercedes-Benz Viano. Четыре человека пострадали. ДТП произошло в ночь на среду на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе области ночью.

В региональном управлении ГИБДД заявили, что сообщение об аварии поступило через сорок минут после полуночи.

По предварительной версии, 35-летний водитель машины ВАЗ-2112, двигаясь по направлению со стороны Москвы, совершил выезд на полосу встречного движения и на встречке врезался в Mercedes. В салоне иномарки находилось пять человек.

В результате аварии погибли водитель ВАЗ-2112 и пять его пассажиров, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes.

Движение автомобилей на МКАД в районе пересечения с проспектом Генерала Дорохова в среду утром затруднено из-за ДТП с участием четырех машин.