В Ростовской области ночью в ДТП с ВАЗ-2112 погибли шесть человек

В Ростовской области шесть человек погибли в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Mercedes-Benz Viano. Четыре человека пострадали. ДТП произошло в ночь на среду на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе области ночью.
В региональном управлении ГИБДД заявили, что сообщение об аварии поступило через сорок минут после полуночи.
По предварительной версии, 35-летний водитель машины ВАЗ-2112, двигаясь по направлению со стороны Москвы, совершил выезд на полосу встречного движения и на встречке врезался в Mercedes. В салоне иномарки находилось пять человек.
В результате аварии погибли водитель ВАЗ-2112 и пять его пассажиров, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes.
Движение автомобилей на МКАД в районе пересечения с проспектом Генерала Дорохова в среду утром затруднено из-за ДТП с участием четырех машин.