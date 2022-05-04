Движение на МКАД в районе пересечения с проспектом Генерала Дорохова затруднено из-за ДТП

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4 мая 2022, 08:58

Александр Гришин, pixabay.com

Движение автомобилей на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе пересечения с проспектом Генерала Дорохова в среду утром затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия с участием четырех машин.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 52 км МКАД (перед пересечением с проспектом Генерала. На месте аварии работают автоинспекторы, медики. Движение в районе 52 км магистрали затруднено.

Автомобилистов призывают выбирать пути объезда, - сообщает Агентство городских новостей "Москва".