Экономист Остапкович: переход на четырехдневную рабочую неделю – это не вопрос «сегодняшнего дня»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 мая 2022, 12:16

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Глава центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил сообщение о возможности скорого перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выразил мнение, что переход к четырехдневной рабочей неделе на территории РФ – это вопрос "недалекого будущего".

Георгий Остапкович в разговоре с RT подчеркнул, что когда-нибудь в России будет четырехдневка, однако речь не идет о вопросе "сегодняшнего времени", тем более в текущей "форс-мажорной ситуации".

Экономист также допустил, что вышеуказанное нововведение способно стать причиной падения объемов производства товаров, что будет стоить стране 3—4% ВВП в год.