Депутат Нилов выразил мнение, что переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем

Аргументы Недели → Общество 13+

3 мая 2022, 09:07 Источник: РИА "Новости"

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Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что переход к четырехдневной рабочей неделе является вопросом недалекого будущего.

Ярослав Нилов отметил, что некоторые предприятия в настоящий момент уже работают в данном формате. Депутат заметил, что в этом вопросе важно, чтобы изменения вводились постепенно. Кроме того, необходимо учитывать функционирование предприятий непрерывного цикла, где сокращенная рабочая неделя не представляется возможной.

По мнению Нилова, в будущем рынок сам придет к оптимизации в тех сферах, где это целесообразно.