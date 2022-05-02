Мужчина погиб в результате обстрела Первомайска в ЛНР со стороны ВС Украины

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2 мая 2022, 21:29

фото: pixabay.com

В Луганской народной республике в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженным сил Украины населенного пункта Первомайск в воскресенье погиб мужчина. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнило, что погибшему в н.п. Первомайск мужчине было 28 лет.

Информация об обстреле и гибели мирного гражданина опубликована в Telegram-канале ведомства.

Украинские войска в воскресенье вечером обстреляли Петровский район Донецка. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что сегодня в 18:50 обстрел со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован по направлению: населенный пункт Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н).

Силовики ДНР сообщили, что в районе «Азовстали» в Мариуполе слышны выстрелы и разрывы снарядов, ВСУ сорвали режим тишины.